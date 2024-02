Für den Ernstfall: Feuerwehren im Kreis Ahrweiler bekommen geländegängige Fahrzeuge und Hochwasserboote

Auf dem Gelände der Feuerwehr Bad Neuenahr hat am Samstag eine feierliche Übergabe von speziellen Offroadfahrzeugen und Hochwasserbooten im Wert von rund 2,4 Millionen Euro stattgefunden. Empfänger sind ausgewählte Feuerwehren und THW-Ortsverbände aus dem Ahrtal sowie der Landesfeuerwehrverband. Organisiert wurden die Fahrzeuge und die Übergabe vom Bundesverband Rettungshunde (BRH).

Frank Hachemer (links), Präsident des Landesfeuerwehrverbandes, sprach bei der Fahrzeugübergabe in Bad Neuenahr. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Zahlreiche Vertreter der Feuerwehren sowie der THW-Ortsverbände und Bürgermeister der umliegenden Gemeinden waren zur Übergabe gekommen. Aber auch die Landrätin des Landkreises Ahrweiler, Cornelia Weigand, und die Staatssekretärin Nicole Steingaß. „Vor allem die ausgebauten Offroadfahrzeuge leisten während der Tourismussaison wertvolle Dienste, um verletzte Wanderer aus oft sehr schwer zugänglichen Bereichen zu retten,“ so Weigand.

Frank Hachemer, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes führte durch die Übergabefeier und übergab gemeinsam mit Jürgen Schart, Präsident des BRH, und Manuela Roßbach, Geschäftsführender Vorstand Aktion Deutschland Hilft, die Einsatzfahrzeuge.

Der Mangel an leistungsfähigen Hochwasserbooten und speziell für solche Ernstfälle entwickelten Offroadfahrzeugen beeinträchtigte die Hilfsmaßnahmen im Ahrtal im Nachgang der Flutkatastrophe vor allem in jenen Bereichen, die von Versorgungswegen durch Hochwasser und Trümmer abgeschnitten waren. Daher setzte sich der BRH im Rahmen der nachhaltigen Katastrophenhilfe das Ziel, die Offroadrettung im Ahrtal zu verbessern. Dafür entwickelte der Verein gemeinsam mit einem Zweiradspezialisten spezielle Offroadfahrzeuge und investierte in für schwere Hochwasserereignisse geeignete Hochwasserboote. Finanziert wurde diese Maßnahme über Spenden des BRH sowie aus den Spenden der Aktion Deutschland Hilft. red