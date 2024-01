Freiheit gibt es nicht zum Nulltarif: Detlef Odenkirchen aus Bad Neuenahr-Ahrweiler stellt neues Buch vor

Das Buch von Detlef Odenkirchen ist fast 300 Seiten stark, hat 13 Kapitel und umfasst 16 Fotos. Foto: Detlef Odenkirchen

Seine Betrachtung gilt nicht nur der Kommunalpolitik. Er befasst sich auch mit landes- und bundespolitischen Themen, zum Teil auch mit der momentanen politischen Weltsituation.Ausgangspunkt des Buchs ist somit die Betrachtungsweise eines Kommunalpolitikers aus dem Kreis Ahrweiler, der aus seiner fast 30-jährigen Erfahrung heraus seine eigene Sicht auf das politische Geschehen beschreibt und diese in den Text einfließen lässt.

Wie aus der Buchvorstellung hervorgeht, befasst sich das fast 300-seitige Werk mit 13 Kapiteln und 16 Fotos mit Themen aus der Kindheit, mit der späteren ehrenamtlichen politischen Arbeit in den Gremien und mit den Zusammenhängen zwischen den persönlichen Erlebnissen und den heutigen Weltereignissen. „Alles hängt mit allem zusammen. Um zukunftsorientierte Politik zu gestalten, muss man auch stets die Vergangenheit im Blick haben“, schreibt der Autor unter anderem. Vergangene Ereignisse seien wichtig, um die künftigen Entwicklungen und Erwartungen richtig einordnen und damit bestenfalls eine realistische, erlebbare Zukunft gestalten zu können.

Detlef Odenkirchen setzt sich für die Demokratie ein

Odenkirchen unterstreicht auch immer wieder die Bedeutung der Demokratie und wird nicht müde, sich für sie einzusetzen. Seine Motivation für die politische Arbeit gilt besonders den jungen Menschen. Sie sollen sich für Politik interessieren, denn sie sind es, die in der Welt von morgen leben müssen. „Das höchste Gut der Menschheit ist die Freiheit“, stellt der Autor klar. Die Welt verändere sich gerade. Es beginne eine neue Aufteilung der Weltmächte: „Wir müssen jetzt aufmerksam sein und wach bleiben, sogar bereit sein, uns aufzulehnen.“ Die Freiheit gibt es nicht zum Nulltarif. Man muss tagtäglich für sie arbeiten, weiß der Autor.

In seinem Buch erzählt er von seinen persönlichen Erlebnissen, aber auch davon, wie Politik im Kleinen und im Großen funktioniert. Auch davon, wie politische Ereignisse und Geschehnisse wahrgenommen werden und was diese Wahrnehmung mit einer politisch interessierten Person macht, handelt das Buch. „Es ist recht spannend bis aufklärend und unterhaltsam“, heißt es in der Buchvorstellung. Odenkirchen macht darauf aufmerksam, dass der Inhalt des Buchs kein Monolog sein, sondern zum Dialog anregen soll. „Wenn Sie mein Werk gelesen haben, werden wir Redebedarf haben“, ist er überzeugt. Die Sichtweise des Kommunalpolitikers werde nicht jedem gefallen. Das müsse sie auch nicht. Sie soll jedoch zum Diskurs anregen. „Wenn mir dies gelungen ist, habe ich alles erreicht, was ich mit diesem Werk initiieren möchte“, so Detlef Odenkirchen abschließend. red

Das Buch „Ohnmacht der Macht“ kostet 24,95 Euro und ist beim Schreibwarenhandel Schmieding in der Telegrafenstraße in Bad Neuenahr erhältlich.