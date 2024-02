Eine Frau hat in einem Schuppen an der Rheinschiene ein schreckliches, brutales Martyrium erlebt: Ein 56-jähriger Mann hat sie gegen ihren Willen mutmaßlich vergewaltigt. Jetzt ist das Urteil am Amtsgericht Ahrweiler gesprochen worden. Der Angeklagte wurde für schuldig befunden. Das Strafmaß: eine zweijährige Bewährungsstrafe.