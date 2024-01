Plus Kreis Ahrweiler Franz Beckenbauer im Ahrtal: Woran man sich erinnert Die Fußballwelt trauert um Franz Beckenbauer – um einen der besten Spieler, den der Sport je gesehen hat. Menschlich, ohne Allüren und engagiert. Diesen Eindruck hat er in Bad Neuenahr-Ahrweiler bei denjenigen hinterlassen, die ihn kennenlernen durften. Von Beate Au

Der Dokumentarfilmer Uli Weidenbach, der mit seiner Familie in Bad Neuenahr-Ahrweiler lebt, gehört zu denjenigen, die sich intensiv eingefühlt haben in die Person Franz Beckenbauer. Weidenbach hatte zum 75. Geburtstag der Sportlegende ein facettenreiches TV-Porträt produziert, das vom ZDF am 8. Januar nun kurzfristig ins Programm genommen wurde. Weidenbach ist überzeugt ...