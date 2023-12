Plus Kreis Ahrweiler Fortschritte beim Wiederaufbau: Entwicklungsagentur gibt einen Überblick für 2023 Die Entwicklungsagentur des Landes (EA) und mit ihr auch Staatssekretärin Nicole Steingaß, Landesbeauftragte für den Wiederaufbau, haben Bilanz des Jahres 2023 und der in diesem Jahr erfolgten Fortschritte beim Wiederaufbau gezogen. Zweieinhalb Jahre sind mittlerweile seit der verheerenden Flut vergangen. Was in dieser Zeit erreicht wurde, und wo es noch hakt.

„Wir arbeiten weiter daran, die Heimat der Menschen in den betroffenen Regionen wieder so herzustellen, dass dort ein gutes Zusammenleben möglich ist“, schreibt die Entwicklungsagentur in ihrer Bilanz, die sie in Form eines Newsletters zwischen den Jahren verschickt hat. „2023 haben wir dabei in vielen Bereichen große Fortschritte erzielt. Doch ...