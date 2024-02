Feuerwehreinsatz in Bad Neuenahr-Ahrweiler: Weißes Wasser fließt in die Ahr

In der Kreisstadt ist es am Samstagmittag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen.

Aus einem Rohr in Bad Neuenahr-Ahrweiler, das in die Ahr hineinragt, lief weißliches trübes Wasser in den Fluss. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Wie die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler der RZ berichtet, waren die Beamten und die Wehr gegen 12.30 Uhr von der Rettungsleitstelle Koblenz alarmiert worden, weil aus einem Abflussrohr, das in die Ahr hineinragt, trübes weißliches Wasser in den Fluss gelangte. Eine erste Probe der Feuerwehr ergab, dass der PH-Wert in Ordnung war und es sich nicht um Öl handelte. Die Untersuchung der Flüssigkeit dauert derzeit noch an. sm