Fertigstellung der Halle in Bachem verzögert sich: Kann das Bauwerk bis Ostern eröffnet werden?

Gemäß der ursprünglichen Planung sollte die temporäre Dreifeld-Sporthalle in Bachem neben der Erich-Kästner-Realschule plus (EKS) nach den Sommerferien 2023 in Betrieb gehen. Dazu ist es nun nicht gekommen. Bei den noch notwendigen weiteren Bauarbeiten kam es nach Aussage der Stadtverwaltung zu erheblichen Problemen im Bauablauf, die wiederum zu erheblichen Verzögerungen führten und auch eine vorläufige Nutzung der Halle unmöglich machten.