Das Ergebnis ist eng, aber: In der Befragung innerhalb der FDP hat sich eine knappe Mehrheit dafür ausgesprochen, in der Ampelkoalition zu verbleiben. Allerdings beteiligte sich nur rund ein Drittel der Mitglieder an der Abstimmung. Wie sehen dies die heimischen Liberalen? Die RZ hat nachgefragt.