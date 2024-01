FDP hält Erinnerung an Juden in der Grafschaft wach: Gedenktafel in Geldsdorf erneuert

Weil sie nach elf Jahren verwittert und unleserlich geworden ist, ist die Gedenktafel am jüdischen Friedhof in Gelsdorf jetzt erneuert worden. Gekümmert hat sich die FDP Grafschaft.

Liberale freuen sich über die renovierte Gedenktafel am jüdischen Friedhof in Gelsdorf: Wolfgang Reuß (von links), Christina Steinhausen und Ulrich van Bebber. Foto: rw-system/Thomas Gerharz

2012 hatten Mitglieder der FDP dafür gesorgt, dass am jüdischen Friedhof in Gelsdorf erstmals eine Gedenktafel errichtet wurde. Der privaten Initiative gehörten neben den FDP-Gemeinderatsmitgliedern Hartmut Wüst und Christina Steinheuer (heute Steinhausen) die Judentum-Expertin Annemarie Müller-Feldmann aus Bad Neuenahr sowie Harald Seidler von der Grafschafter Bauunternehmung Seidler, Reinhard Eisenhart von der Dachdecker Eisenhart GmbH aus Bad Neuenahr-Ahrweiler sowie Judith Cramer und Axel Bornemann von der Schreiner- und Tischlerei Holzwerk aus Gelsdorf an. Als sich im April dieses Jahres Axel Bornemann bei Christina Steinhausen meldete, weil ihn eine alte Dame aus Gelsdorf darauf angesprochen hatte, dass die Tafel verwittert und unleserlich geworden sei, wurde die Liberale aktiv.

Sie recherchierte, nutze ihr Netzwerk und holte die FDP Grafschaft ins Boot. Deren Vorsitzender Wolfgang Reuß, inzwischen auch Vorsitzender der FDP-Fraktion im Grafschafter Gemeinderat, kümmerte sich – und wie schon vor elf Jahren sorgten die Liberalen erneut dafür, dass die Gendenktafel über die Geschichte des jüdischen Friedhofs in Gelsdorf informiert.

Zeichen gegen Schweigen und Vergessen

„Mit der Tafel setzen wir ein Zeichen gegen das Schweigen und gegen das Vergessen“, so Reuß. Denn Schweigen sei eine Art von Zustimmung. „Die Renovierung der Gedenktafel wurde komplett von der FDP-Grafschaft bezahlt und kommt ohne einen einzigen Cent Steuergelder oder öffentliche Zuschüsse aus“, lobt der FDP-Kreisvorsitzende Ulrich van Bebber: „Eine vorbildliche Aktion.“

Zur Historie des jüdischen Friedhofs: Die erste urkundliche Erwähnung eines Gelsdorfer Juden namens Hirtz stammt aus dem Jahr 1585. 1723 werden jüdische Familien namens Hirtz und Levi erwähnt, die als Metzger und Händler tätig waren. Die letzte Beisetzung auf dem Jüdischen Friedhof fand 1938 statt. Bereits 1811 gab es eine Synagoge und einen kleinen Betraum im Wohnhaus einer Witwe, 1861 kauften die Gelsdorfer Juden dann einen Teil des südwestlichen Flügels des Gelsdorfer Schlosses und bauten diesen zur Synagoge um. Die Umrisse der Fenster sind noch heute im Mauerwerk erkennbar. Der Friedhof ist wesentlich älter: Es gibt Quellen, die bereits 1609 einen jüdischen Friedhof in Gelsdorf erwähnen.

Recherchen in Jerusalem

Anhand einer Beerdigungsliste sowie den noch auf dem Friedhof befindlichen 13 Grabsteinen lassen sich mindestens 29 Bestattungen ab 1881 nachweisen. „Wie viele es außerdem noch waren, und wie viele es in den Jahrhunderten davor waren, bleibt wohl unklar“, sagt Müller-Feldmann, die bei Jad Vaschem in Jerusalem recherchiert hat. Dort sind folgende Gelsdorfer Juden registriert: Jetta Gottschalk (geb. Vos 1864, Tochter von Jakob und Sara, Ehefrau des Albert), Thekla Baer (geb. Vos 1864, Tochter von Philipp und Minna, Ehefrau des Louis), Henriette Cremer (*1895), Elza Kremer (*1908), Albert Kremer (*1903), Seligmann Salomon (*1848) sowie Carolina Saalomons (*1899). Im Einwohnerbuch des Kreises Ahrweiler von 1926/1927 wird der Metzger Hermann Cremer erwähnt. Auf den 13 Grabsteinen lassen sich folgende Namen identifizieren: Hermann Cremer (1895-1928), Rosa Cremer (geb. May; 1859-1914), Jos. Wolff (1831-1912), Josef Wolff (1829-1897), Berta Cremer (geb. Herz; 1825-1902), Sybilla Daniel (geb. Schmitz; 1834-1908), David Daniel (1835-1909), Gustav Cremer (1838-1902), Emilie Marx (geb. Sommer; 1870-1940).

Auch künftig wollen Christina Steinhausen und Annemarie Müller-Feldmann aus der Kreisstadt sich auch weiterhin um die Gedenktafel kümmern und die Erinnerung an das jüdische Leben wachhalten. Derzeit sind sie auf der Suche nach einem alten Foto, das den jüdischen Friedhof vor 1938 zeigt. red

Wer eine historische Abbildung hat oder eine Veröffentlichung kennt, die eine solche enthält, wird gebeten, sich bei Christina Steinhausen, E-Mail c.steinhausen@email.de zu melden.