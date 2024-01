Am vergangenen Samstag war es wieder soweit: Der Sportverein Kripp hatte zu seiner großen Prunksitzung eingeladen. Sitzungspräsident und Vereinschef Marc Göttlicher konnte über 400 Jecken in der ausverkauften Kripper Sporthalle begrüßen und diese zeigten sich von Beginn an in Feierlaune.