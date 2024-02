Esther Zimmermann aus Sinzig hat sich schon immer leidenschaftlich gern eine Auszeit in einer Therme gegönnt. „Hauptsächlich bin ich aber Besucherin der Sauna“, sagt die 45-Jährige im Gespräch mit der Rhein-Zeitung. Kein Wunder also, dass sie sich, wie sie selbst sagt, mit ihrer neuen Stelle als Geschäftsführerin der Römer-Thermen in Bad Breisig einen Traum erfüllt hat.