Der Auszubildende Daniel Jungbluth (links) freut sich, dass seine Chefs Mike Kutzner und Martin Ritzdorf ihm eine Teilzeitausbildung ermöglichen. An vollen Arbeitstagen arbeitet er auf Baustellen, an halben in der Werkstatthalle und kann sich so ab mittags um seine Töchter kümmern. Foto: Dagmar Schweickert/HwK Koblenz