Erst blieben die Tonnen wegen Schnee stehen, nun das: Grippewelle verzögert Müllabfuhr im Kreis Ahrweiler

Symbolfoto Foto: Andreas Gebert/dp/dpa-Bildfunk/dpa

Zusätzliche Abfälle können dann in den betroffenen Revieren (siehe online unter www.meinawb.de) als Beistellungen mitgenommen werden. Restabfälle sollten dabei in einem Kunststoffsack oder Karton bereitgestellt werden, während Bioabfälle nur in einem Karton oder Papiersack abgelegt werden dürfen.

Grünschnittabholung nicht betroffen

Für die Abholung von Grünschnitt werden alle Nachfahrten bis zur sechsten Kalenderwoche stattfinden können, so der AWB. Er bemühe sich, die Grünschnittabfuhr so bald wie möglich nachzuholen, um die entstandenen Verzögerungen zu minimieren. Witterungsbedingt nicht geleerte PLuS-Tonnen und nicht abgeholter Sperrabfall und Elektroschrott kann ebenfalls nachgefahren werden. Der AWB bittet hierzu um kurze Mitteilung per E-Mail an info@awb-ahrweiler.de.

Folgende Ortschaften konnten in der Kalenderwoche drei nicht oder nur teilweise angefahren werden: Beim Restabfall (Nachfahrt entfällt) Ahrbrück, Antweiler, Aremberg, Bauler, Dankerath, Dorsel, Eichenbach, Fuchshofen, Hoffeld, Honerath, Hümmel, Kesseling, Müllenbach, Müsch, Ohlenhard, Pomster, Quiddelbach, Reifferscheid, Rodder, Schuld, Senscheid, Sierscheid, Trierscheid, Wiesemscheid, Winnerath und Wirft, beim Papier (Nachfahrt entfällt) Altenahr, Berg, Gönnersdorf, Hannebach, Hohe Acht, Hohenleimbach, Hönningen, Kirchsahr, Lind, Oberzissen, Schalkenbach, Spessart und Wollscheid, beim Grünschnitt (Nachfahrt findet statt) Ahrbrück, Antweiler, Aremberg, Barweiler, Bauler, Dankerath, Dorsel, Dümpelfeld, Eichenbach, Fuchshofen, Hoffeld, Honerath, Insul, Kottenborn, Müllenbach, Müsch, Pomster, Quiddelbach, Reifferscheid, Rodder, Schuld, Senscheid, Trierscheid, Wiesemscheid, Wimbach und Wirft, bei der PLuS-Tonne (Nachfahrt findet statt) Breisig, Glees, Königsfeld, Niederdürenbach, Oberdürenbach, Schalkenbach, Sinzig und Wassenach.

red