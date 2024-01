Am 1. Januar 2025 wird in Bad Neuenahr-Ahrweiler eine Satzung über die öffentliche Fernwärmeversorgung (Wärmesatzung) in Kraft treten. Nach Aussage von Vanessa Marner, Leiterin der Abteilung Klimaschutz in der Stadtverwaltung, hat die Stadt das Ziel übernommen, bis 2045 komplett klimaneutral zu sein. Zuvor jedoch müssen, per Gesetz dazu verpflichtet, Städte und Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern bis zum 30. Juni 2028 eine detaillierte Wärmeplanung vorlegen.