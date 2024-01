Empfang im Kloster auf dem Apollinarisberg: Gläubige feiern das Klein-Apollinaris-Fest in Remagen

Am 20. und 21. Januar wird das Klein-Apollinaris-Fest in Remagen gefeiert. Das Thema „Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen!“ der letztjährigen großen Apollinariswallfahrt steht dann noch einmal im Mittelpunkt. Geplant sind Gebete und Andachten und eine Feier im Kloster.

Am 20. und 21. Januar steht das Klein-Apollinaris-Fest auf dem Apollinarisberg an. Der heilige Apollinaris wird bereits seit 700 Jahren verehrt. Foto: Heinz Grates

Man könnte viele geschichtliche Daten aufführen, doch einige genügen bereits, um einen Eindruck von der langen Tradition auf dem Apollinarisberg in Remagen zu erhalten: Seit 1000 Jahren steht hier eine Kirche, seit gut 900 Jahren ein Kloster und seit mehr als 700 Jahren erfolgt die Verehrung der Reliquie des Heiligen Apollinaris. In diesem großen Erbe steht auch die heutige Klostergemeinschaft „Der gekreuzigten und auferstandenen Liebe“, welche die Gläubigen zur Teilnahme an der Klein-Apollinaris-Feier am 20. und 21. Januar 2024 einlädt. Wie immer steht das Thema „Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen!“ der letztjährigen großen Apollinariswallfahrt noch einmal im Mittelpunkt.

Die Feierlichkeiten beginnen Samstag, 20. Januar, um 17.15 Uhr mit dem Rosenkranzgebet. Um 18 Uhr schließt sich dann die Heilige Messe mit der Erhebung des Hauptes aus dem Sarkophag an. Wer möchte, kann den Segen mit dem heiligen Haupt nach der Heilige Messe empfangen. Im Anschluss sind alle Interessierten in das Kloster eingeladen, um dort den Tag ausklingen zu lassen.

Am Sonntag wird das Festwochenende mit dem Rosenkranzgebet um 9.45 Uhr fortgesetzt. Daran schließt sich um 10.30 Uhr die Heilige Messe an. Ebenfalls besteht wieder die Möglichkeit nach dem Gottesdienst den Segen mit dem Haupt des Heiligen Apollinaris zu empfangen. Um 15 Uhr beginnt die Pilgerandacht mit anschließender Segnung. Auch am Sonntag sind alle nach den Gottesdiensten zu einem Empfang ins Kloster auf den Apollinarisberg eingeladen.

Diese und weitere Informationen findet man auch unter www.apollinariskirche.de