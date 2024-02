Plus Kempenich Elke Smidt-Kulla zieht weiter: Pfarrerin nimmt Abschied von der Kirchenscheune „Sag beim Abschied leise Servus. Und gibt's auch kein Wiedersehen. Einmal war es doch schön“: So sang Kantorin Andrea Stenzel aus Bad Neuenahr. Pfarrerin Elke Smidt-Kulla, die vor Aufregung ihren Talar zu Hause auf dem Sofa liegen gelassen hatte, war nicht die Einzige, die zu Tränen gerührt war. Von Hans-Josef Schneider

Auch die an ihrem Abschiedsgottesdienst Teilnehmenden in der Kempenicher Kirchenscheune nahmen wehmütig zur Kenntnis, dass mal wieder ein Wechsel bevorsteht und eine wenn auch nur kurze, aber dafür um so intensivere gemeinsame Zeit, mit der seit Mitte 2022 mit 75 Prozent in der Kirchengemeinde Mayen und mit 25 Prozent in ...