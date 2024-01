Mancher Bürger mag den Eindruck haben, dass im Rahmen des Wiederaufbaus der Stadt an jeder Ecke gebuddelt wird, aber im Grunde nichts so recht vorwärtsgeht. Dass das so nicht stimmt, davon konnte sich jeder Bürger am Donnerstag innerhalb der Einwohnerversammlung im Rathaus überzeugen, oder auch per Livestream im Internet. Zusammen werden es wohl mehrere Hundert Bürger gewesen sein, die die Ausführungen von Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft (AuEG) und Verwaltung verfolgten.