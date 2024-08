Plus Sinzig/Koblenz

Einbruch in Sinziger Tankstelle: War ein 26-Jähriger beteiligt?

Von Horst Bach

i Das Koblenzer Landgericht. Foto: Silke Müller

Auf die harte Tour verschafften sich drei Männer in der Nacht zum 14. November 2022 gewaltsam Zutritt in die Tankstelle an der Kölner Straße in Sinzig. Jetzt ist der Prozess gegen einen von ihnen gestartet.