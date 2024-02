Plus Kreis Ahrweiler Einblick zum Thema Fasten: Einfach mal das Handy zur Seite legen Die eingefangenen Meinungen aus der Region zeigen, dass die Fastenzeit gar nicht mehr so eine große Rolle im Leben der Menschen zu spielen scheint, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Mir geht es ähnlich. Von Lara Kempf

Für mich persönlich hat die Fastenzeit auch keine besonders große Bedeutung, zumindest was den Verzicht von Lebensmitteln angeht. Ich versuche das gesamte Jahr über relativ ausgewogen zu essen und gleichzeitig auch genügend Bewegung in meinen Alltag zu integrieren. Was ich mir aber für dieses Jahr generell vorgenommen habe - und auch ...