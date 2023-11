Ein Treffpunkt in Ahrweiler: Die Pfarrbücherei von St. Laurentius

Charlotte und Gerhard Switalla aus Köln bringen Buchspenden ihrer Enkel Emma und Moritz in der Katholischen Öffentlichen Bücherei St. Laurentius Ahrweiler vorbei. Foto: Julia Fröder/ Bistum Limburg

An einem sonnigen Herbsttag betreten zwei ältere Personen mit zwei schweren Rollkoffern die Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB) in Ahrweiler. Sie sind aus Köln angereist, um Bücher der Enkel vorbeizubringen. „Wir bekommen immer noch viele Bücherspenden von Privatpersonen oder Verlagen. Viele nutzen wir davon für unseren großen Flohmarkt, der zwei Mal im Jahr stattfindet. Den Erlös investieren wir in neue Medien“, erklärt Beate Sebastian. Sie ist die langjährige Leiterin der KÖB St. Laurentius, die seit knapp einem Jahr wieder am Marktplatz 13 zu finden ist, allerdings nicht in ihren vertrauten Räumen. Diese wurden von der Flut 2021 stark beschädigt und sind immer noch eine Baustelle.

Angebot für alle Generationen

(Hör-)Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Zeitschriften, CDs, Tonies und Tonieboxen, Tiptoi-Stifte und -bücher befinden sich nun im Kolpingraum direkt hinter der ursprünglichen KÖB. „Unsere Enkel Emma und Moritz haben überlegt, wohin sie ihre Bücher spenden könnten. Da ist ihnen das Hochwassergebiet an der Ahr eingefallen“, berichtet Charlotte Switalla, die mit ihrem Mann Gerhard die gut erhaltenen Bücher auspackt. Beate Sebastian wirft einen schnellen Blick darauf: „Sehen gut aus! Da sind tolle Klassiker dabei.“ Und die Switallas und ihre Enkel sind froh, dass die Bücher noch einen guten Zweck erfüllen werden.

Vor etwa einem Jahr konnte die Bücherei ihren Betrieb wieder aufnehmen. Im Kolpingraum, der von den Wassermassen nicht betroffen war, warten nun 4000 Medien auf die Nutzer. Vor der Flut waren es etwa 9000 Medien. Die bisherigen Räumlichkeiten sind weiterhin nicht nutzbar. Trotz der unbefriedigenden Situation und Schrecken der Flut betont Beate Sebastian die große Hilfsbereitschaft. „Insbesondere eine Gruppe aus dem bayerischen Niedernberg hat uns sehr geholfen, zum Beispiel mit Regalen der dortigen KÖB oder mit Flohmärkten, deren Erlöse wir nutzen konnten“, berichtet Beate Sebastian rückblickend.

Größte Hilfe: Neue Kunden

Die Zerstörung der Flut haben sie (notgedrungen) auch genutzt, um ihren aktuellen Bestand zu aktualisieren. „Wir haben jede Menge Bücher für alle Altersklassen,“, sagt Beate Sebastian mit Blick über die vollen Regale, „die freuen sich über Leserinnen und Leser.“ Das sei mit die größte Hilfe und Unterstützung. Das Besondere an den Katholischen Öffentlichen Büchereien, von denen es im Bistum Trier 150 gibt: Die Ausleihe ist kostenlos – unabhängig von Alter oder Religionszugehörigkeit.

Regelmäßig sind Kita-Gruppen zu Gast und nehmen an dem Programm „Bibfit“ teil und erhalten dadurch einen „Bibliotheksführerschein“. Zudem gibt es seit Kurzem ein Bastelangebot für Kinder. „Wir haben zum Beispiel Obst gebastelt, die verschiedenen Sorten erklärt und ihnen vorgelesen.“ Und sie nutzen den nahegelegenen Spielplatz, der nach der Flut entstanden ist. Der nächste Termin ist am Samstag, 11. November, um 10 Uhr in der Bücherei.

Immer was los

Auch für Erwachsene gibt es Lesungen wie am 26. November mit Christian Kelter, der aus Ahrweiler stammt. Neben diesen Veranstaltungen hat das Team aus 16 Ehrenamtlichen während der Öffnungszeiten immer ein offenes Ohr. „Wir sind ein Treffpunkt“, bringt Beate Sebastian den Ort KÖB zusammen.

Lesung am 26. November

Die Pfarrbücherei hat montags (16 bis 18 Uhr), mittwochs (15 bis 17 Uhr) und freitags (10 bis 12 Uhr und 17 bis 19 Uhr) geöffnet. Der nächste Flohmarkt zugunsten der Bücherei in Kooperation mit der gemeinnützigen Gruppe Mondo Amiki findet am zweiten Adventswochenende (9. und 10. Dezember) in der Zehntscheuer (Marktplatz 12a) in Ahrweiler statt, jeweils von 12 bis 18 Uhr. Zu erreichen ist das Team der Bücherei per E-Mail an buecherei@laurentius-aw.de oder telefonisch unter Tel. 0264/359.196. Hier können sich Interessierte auch für die Lesung am 26. November anmelden. Informationen zur Bücherei und zur digitalen Ausleihe gibt es auf der Internetseite www.bibkat.de/koeb-ahrweiler. red