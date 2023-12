Plus Kreis Ahrweiler Ein Jahr ohne Kreißsaal in Bad Neuenahr: Wie die Versorgung werdender Mütter im Kreisd läuft Es war Anfang Dezember 2022 die überraschende Nachricht, die vor Weihnachten eine Welle der Empörung verursachte: Im Kreißsaal des Krankenhauses Maria Hilf in Bad Neuenahr gehen die Lichter aus. Wie sieht die Situation für Schwangere im Kreis Ahrweiler ein Jahr danach aus? Die RZ hat nachgefragt. Von Beate Au

Als Herbergssuche wird in der christlichen Tradition die vergebliche Suche von Maria und Josef nach einer Unterkunft in Bethlehem vor der Geburt des Jesuskindes bezeichnet. Eine Odyssee müssen auch Schwangere aus dem Kreis Ahrweiler oft hinnehmen, wenn sie in einer Klinik entbinden wollen. Weite Wege sind zurückzulegen. Sie führen nach ...