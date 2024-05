Plus Bad Neuenahr

Ein Grandhotel ist nach der Flut zurück: Das Steigenberger in Bad Neuenahr öffnet wieder

Von Jochen Tarrach

i So sieht das Steigenberger kurz vor der Neueröffnung am 1. Juni 2024 aus. Foto: Jochen Tarrach

Das Flaggschiff der Ahrtaler Hotelflotte sticht sprichwörtlich wieder in See: Am kommenden Samstag, 1. Juni, um 12 Uhr werden im Steigenberger Kurhotel in Bad Neuenahr die ersten Gäste nach der Flut im Juli 2021 erwartet. Für die Presse gab es nun schon vorab einen Einblick in die frisch sanierten Räumlichkeiten – und der ließ den alten Prunk und Glanz des Steigenbergers wiedererahnen.