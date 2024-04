Plus Ahrtal Der Blanc de Noir für Autofahrer: Dagernova stellt ersten alkoholfreien Wein von der Ahr her Von Beate Au i Vivien Greber, Vorstandssprecher der Dagernova, registriert eine wachsende Nachfrage für den alkoholfreien Blanc de Noir. Foto: Hans-Jürgen Vollrath Sie heißen Zero oder Rauschfrei und werben mit Weingenuss ohne Umdrehungen: Alkoholfreie Sekte und Weine sind kein Ding der Unmöglichkeit mehr und liegen inzwischen voll im Trend. Selbst renommierte Weingüter setzen auf eine langsam steigende Nachfrage in diesem Segment. Springt da auch die Ahr auf? Lesezeit: 2 Minuten

Noch begegnet man dem Genuss ohne Nachwirkungen an der Ahr verhalten und setzt dabei eher auf Perlweine. „Wir sind in einer Testphase an der Ahr“, so Weinbaupräsident Hubert Pauly, der von einer eher noch zögerlichen Nachfrage und dem Verkauf einzelner Flaschen spricht. Doch es gibt eine Premiere: Mit einem Blanc ...