Carport brennt in Remagen: Flammen greifen auf Dachstuhl über

Im Bereich eines Carports in einer Wohnsiedlung im Stadtgebiet von Remagen ist es am Freitag gegen 16.20 Uhr zu einem Brand gekommen. Die Flammen griffen auf das nahe gelegene Wohnhaus – genauer den Dachstuhl – über. Verletzt wurde laut Polizeiangaben glücklicherweise niemand.

Bei einem Polizeieinsatz in Remagen brennt am Freitagnachmittag ein Carport. Die Flammen greifen auf ein Wohnhaus über. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand.

Bei einem Polizeieinsatz in Remagen brennt am Freitagnachmittag ein Carport. Die Flammen greifen auf ein Wohnhaus über. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance/dpa

Die Bewohner hätten das Gebäude selbstständig frühzeitig verlassen können, so die Polizei. Der Dachstuhl sei durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden, jedoch läge kein massiver Gebäudeschaden vor. Die Polizei war etwa eine Stunde am Einsatzort, die Lösch- und Aufräumarbeiten der Feuerwehr hätten sich bis in den Abend gezogen, so die Polizei.

Zur Brandursache kann am Freitagabend noch keine Aussage getroffen werden. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen. Es lägen jedoch keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. drü