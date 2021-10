Mayen

Unfallflucht am Marktplatz in Mayen

In dem Zeitraum von Samstag, den 16.10.2021, 19:00 Uhr bis zum heutigen Sonntag, den 17.10.2021, 12 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an der KODI Filiale am Marktplatz in Mayen.