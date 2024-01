Das Jahr 2023 ist vorbei, und das neue Jahr 2024 ist da. Das bedeutet aber nicht, dass bis auf die kommunale Ebene hinunter auch die alten Probleme und Kontroversen nun vorbei sind. Sie sind ins neue Jahr übernommen worden. So zum Beispiel in der Kurstadt die Kontroverse zwischen Stadt und Bürgerinitiative (BI) „Lebenswerte Stadt“ um die alte Villa von Sanitätsrat Schmitz in der Mittelstraße 31.