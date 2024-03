Plus Glees

Bürger in Glees protestieren gegen Buckelpiste: Winter hinterließ Spuren auf der L 114

Von Martin Ingenhoven

i Gleeser Bürger zeigen Verbandsbürgermeister Johannes Bell (4. von links) die schlimmsten Stellen im schadhaften Asphalt der L 114. Foto: Martin Ingenhoven

Es ist einer der ersten Frühlingstage des Jahres in Glees. Die Sonne scheint, in der Nacht friert es nur noch leicht. Es scheint, als zieht die Frühlingsidylle wieder ein in das kleine Dorf unweit des Laacher Sees. Wäre da nicht die Dorfstraße L 114. Denn auf der hat der Winter deutliche Spuren hinterlassen. Die Strecke gleicht eher einem notdürftig asphaltierten Feldweg als einer Landstraße. Und das ärgert die Bürger.