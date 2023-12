Bräuche und Mythen der Raunächte: Bad Neuenahrer Experte und ein Theologe klären auf

„Zwischen den Jahren hängt man keine Wäsche raus. Darin verfangen sich sonst die bösen Geister.“ Diese Weisheit hat sicher so manche Eifeler Frau ihren Kindern und Enkeln mit auf den Weg ins Leben gegeben. Und so manche Hausfrau wird sie in früheren Tagen auch beherzigt haben, denn was Oma sagt, stimmt. Und schließlich soll der Brauch auf das Wissen der alten keltischen Druiden zurückgehen.