Plus Burgbrohl/Oberzissen

Böllerschüsse vertreiben Blitz und Donner: Burgbrohl und Oberzissen genießen ausgelassen Kirmes

Von Martin Ingenhoven

i Bälle und Böller prägen das Bild der Oberzissener Kirmes. Neben buntem Treiben gehören auch Fußball-Ligaspiele zum Programm. Foto: Martin Ingenhoven

Endlich wieder Kirmes im Brohltal. So hieß es am vergangenen Wochenende in gleich zwei Orten. In Oberzissen und in Burgbrohl lockten Vereine und Schausteller mit einem bunten Programm die Schaulustigen an.