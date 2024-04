Blutspender aus dem Brohltal für ihre Bereitschaft geehrt

„Lebensretterin und Lebensretter kann sich jede Blutspenderin und jeder Blutspender nennen“, so Klaus Schneider, der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Niederzissen bei der kürzlich durchgeführten Blutspendeehrung im DRK-Heim. Da die jüngste Ehrung bereits im Juni 2022, noch mitten in der Pandemie stattfand, und weitere geplante Termine im vergangenen Jahr ausfallen mussten, waren dieses Mal 22 zu Ehrende eingeladen.

So konnte der Vorsitzende eine stattliche Anzahl von langjährigen Blutspendern im Versammlungsraum, der für diesen Anlass hübsch hergerichtet war, willkommen heißen. Mit Stolz konnte der Vorsitzende auf die Leistung der Helfer des Ortsvereins hinweisen, die seit mehr als 62 Jahren im Durchschnitt zwischen 8000 und 12.000 Stunden ehrenamtlich im Dienst der Allgemeinheit leisten und sich um die Bedürfnisse der Mitbürger kümmern. Ob es die Sanitätsdienste am Sportplatz oder bei Großveranstaltungen am Nürburgring, wie Rock am Ring, 24-h-Rennen, Truck-Grand-Prix handelt oder bei Katastrophen wie im benachbarten Ahrtal, wo die Hilfe des Ortsvereins über Wochen und Monate benötigt und geleistet wurde.

Viel Engagement bei Veranstaltungen

Einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Bevölkerung hat der Ortsverein über zwei Jahre lang mit seinem Testzentrum zu den Impfterminen geleistet. Hier wurden an drei Tagen in der Woche zwischen 50 und 400 Tests pro Termin mit jeweils 3 bis 15 Helfern pro Termin durchgeführt.

Auch die Jugendarbeit soll im Verein nicht vernachlässigt werden. Das Jugendrotkeuz besteht seit mehr als 50 Jahren und hat zurzeit 30 Kinder im Alter von 5 bis 17 Jahren aktiv.

Eine wichtige Aufgabe sei auch der Blutspendedienst, so Schneider. Stolz konnte der Vorsitzende darauf hinweisen, dass sogar während der Corona-Pandemie und der Flutkatastrophe alle Blutspendetermine, wenn auch unter erheblichen Vorsichtsmaßnahmen, durchgeführt wurden. Dabei galt sein Dank Theresia Lindener, die die Leitung des Blutspendedienstes kurz vor der Pandemie von Christel Bell übernommen und die Herausforderung sehr gut gemeistert hat.