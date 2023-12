Kreis Ahrweiler

Bildung im Kreis Ahrweiler: Spenden ermöglichen Schulsozialarbeit

Die Pandemie und die Flutkatastrophe haben sich auf das Leben vieler junger Menschen ausgewirkt. Beide Ereignisse stehen in Zusammenhang mit einem Anstieg von Fehltagen wie auch der Zunahme an Hilfen zur Erziehung aus dem Bereich des Jugendamts. Schulsozialarbeit wird im Kreis Ahrweiler an Grundschulen und an weiterführenden Schulen, die zur Berufsreife führen, angeboten. Nicht aber an Gymnasien. Das soll sich jetzt ändern.