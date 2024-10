Plus Ahrtal

Bescheidener Weinjahrgang 2024: Viel Arbeit und wenig Ertrag für Ahrwinzer

i Die Trauben sind gelesen im Ahrtal. Doch die Erträge sind trotz guter Qualitäten bescheiden. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Die Weinlese ist an der Ahr so gut wie abgeschlossen. Viel war nicht zu ernten in diesem Herbst. Die Winzer sind enttäuscht und hoffen auf einen einträglicheren Herbst im nächsten Jahr.