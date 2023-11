Plus Remagen Beliebt wie selten zuvor: Bilanz des Freibads Remagen Das Freizeitbad in Remagen ist nach wie vor äußerst beliebt bei Einheimischen und Gästen. Das zeigt der Abschlussbericht der Sommersaison 2023, der am Montag im Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt wird. Trotz deutlich reduzierter Öffnungszeiten des Freibades offenbart das Zahlenwerk überraschende Werte. Von Christian Koniecki

Die Besucherbilanz des Freizeitbades Remagen kann sich sehen lassen - obwohl die Voraussetzungen in der Saison 2023 so schlecht waren, wie selten zuvor. Denn es fehlt an Fachpersonal, das für den Badebetrieb zwingend vorgeschrieben ist. Daher musste die Stadt 2023 nicht nur die täglichen Öffnungszeiten drastisch kürzen. Jeweils montags und ...