Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bei Politikern nachgefragt: Wie bleibt das Ahrtal für junge Familien attraktiv?

i Strahlende Kindergesichter waren bei der Einweihung des wiederhergestellten Spielplatzes in der Schillerstraße in Ahrweiler im vergangenen Herbst zu sehen. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Am 9. Juni ist Kommunalwahl. Das neu gewählte Stadtparlament in Bad Neuenahr-Ahrweiler wird den weiteren Wiederaufbau stemmen müssen. Was wollen Sie tun, um Bad Neuenahr-Ahrweiler für junge Familien attraktiv zu machen? Mit dieser Frage haben wir die Spitzenkandidaten Peter Ropertz (CDU), Werner Kasel (SPD), Rolf Deißler (FDP), Gregor Sebastian (FWG), Sarah Rößel (Grüne) und Marion Morassi (Linke) konfrontiert.