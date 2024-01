Plus Kreis Ahrweiler Bauernprotest: Ahrhöhen sollen am Sonntag erleuchten Unter dem Motto „Lasset die Berge erleuchten“ wollen die Bauern und Winzer aus dem Kreis Ahrweiler am Sonntag ab 17 Uhr „möglichst viele Anhöhen im Ahrtal mit Rundumleuchten erhellen“, wie es in einem in Sozialen Netzwerken von Landwirten geteilten Aufruf heißt. Von Frank Bugge

Die Aktionswoche mit Sternfahrt und Kundgebung am Montag auf der Heerstraße in Bad Neuenahr und einer Mahnwache mit 100 Traktoren am Donnerstagabend am großen Verkehrskreisel bei Ahrweiler geht mit einer bundesweiten Großveranstaltung am Montag in der Bundeshauptstadt Berlin zu Ende. „Wir wollen den Berufskollegen, die sich in der Nacht zu ...