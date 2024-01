Bauerndemo in Bad Neuenahr: 350 Fahrzeuge in der Heerstraße

Mit den am Morgen erwarteten Verkehrsbehinderungen auf den drei Hauptzufahrtsstraßen, aber ohne Zwischenfälle und in einer insgesamt entspannten Atmosphäre hat Bad Neuenahr am Montag eine große Demonstration von Landwirten und Winzern gegen die von der Bundesregierung vorgesehenen Verteuerungen und Kürzungen erlebt. Meinungsverschiedenheiten gab es bei der Abschlusskundgebung aufgrund von Redebeiträgen von Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) und Wolfgang Schlagwein (Grüne).