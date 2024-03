Plus Wassenach

Bauen ohne Kredit: Wassenach blickt auf hervorragende Finanzen

Von Martin Ingenhoven

i Der Kindergarten Pusteblume soll für rund 1,2 Millionen Euro saniert und erweitert werden. Foto: Martin Ingenhoven

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Brohltal, Johannes Bell, war voll des Lobes, als er der Haushaltsvorstellung der Gemeinde am Laacher See beiwohnte. Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Kommunalwahlen meinte er zum vorgelegten Zahlenwerk: „In Wassenach wird ein bestelltes Feld an den nächsten Gemeinderat übergeben. Im Vergleich mit anderen Gemeinden im Brohltal ist das ein sehr guter Haushalt.“