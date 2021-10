Geht es nach dem Willen des Stadtrats, so soll bald in den Wohngebieten von Bad Breisig nicht mehr schneller als 30 Stundenkilometer gefahren werden. Auch auf der B 9 soll das Tempo auf 30 gedrosselt werden – allerdings nur in den Nachtstunden von 19 bis 6 Uhr. Damit widersetzte sich der Stadtrat der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses – dieser hatte sich auch tagsüber für eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer auf der B 9 ausgesprochen.