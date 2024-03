Plus Sinzig/Bad Bodendorf

B 266 bei Bad Bodendorf wegen Unfall für mehrere Stunden gesperrt: 37-jähriger Fahrer wollte Tier ausweichen

i Symbolbild Foto: dpa

Ein 37-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 19 Uhr die B 266 von Bad Neuenahr aus kommend in Richtung Sinzig, als er ein Tier auf der Fahrbahn sah. Der Fahrer wich aus und geriet in den Gegenverkehr. Dabei ist er mit einem Fahrzeug zusammengestoßen.