Auzeichnung zum Start-up des Jahres in Remagen: Mitarbeiter profitieren von Energiewende

Mit der Auszeichnung, die einmal jährlich durch das Gründungsbüro der Hochschule Koblenz in Kooperation mit den fünf Stiftern, Eberle & Wollweber Communications GmbH, Unternehmensberater Peter Kolb, Preusche & Partner Patent- und Rechtsanwälte mbB, Stolzsign und Technologie-Zentrum Koblenz GmbH, ausgelobt wird, wurden Knopps herausragende Leistungen im Bereich der nachhaltigen Energien sowie sein innovativer Ansatz zur Beteiligung von Mitarbeitenden an Photovoltaikanlagen gewürdigt. Knopp setze damit ein starkes Zeichen für Unternehmensgründungen und diene den künftigen Studierenden als inspirierendes Vorbild für den Weg in die Selbstständigkeit, heißt es in der Pressemitteilung zu der Veranstaltung.

Ohne eigenes Kapital von PV-Anlagen profitieren

Die EN2RE GmbH betreibe eine digitale Plattform, die es Unternehmen ermögliche, ohne eigenen Kapitaleinsatz von energetischen Maßnahmen wie Photovoltaikanlagen zu profitieren. Mithilfe der Plattform könnten Unternehmen ihre Energiekosten senken und die Dekarbonisierung beschleunigen, während gleichzeitig ihre Mitarbeitenden attraktive Zinsen für ihre Investitionen in die Photovoltaikanlagen erhielten. Dieser einzigartige Ansatz stärke nicht nur die Bindung von Mitarbeitenden, sondern fördere auch das Unternehmensimage als nachhaltig und fortschrittlich, so die Laudatio.

„Mit unserer Plattform schaffen wir eine Win-Win-Situation für Unternehmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, erklärt Knopp. „Unternehmen reduzieren ihre Energiekosten und kommen ihrer Verantwortung in der Klimakrise nach, während Mitarbeitende eine sichere und nachhaltige Investition mit attraktiven Zinsen erhalten.“

Lösung ist für kleine und große Firmen interessant

Die Innovation von EN2RE basiert auf einer Kombination rechtlicher und technischer Neuerungen, die eine effiziente und risikofreie Implementierung ermöglichen. Diese bahnbrechende Lösung hat das Potenzial, sowohl für kleine als auch große Unternehmen eine bedeutende Rolle im Übergang zu erneuerbaren Energien zu spielen.

Knopp ist Experte für erneuerbare Energien und hat einen vielfältigen akademischen Hintergrund: Er studierte Maschinenbau mit dem Schwerpunkt Produktentwicklung an der Hochschule Koblenz und Elektrotechnik mit dem Fokus auf regenerative Energiesysteme an der Fernuniversität in Hagen. Seine Promotion im Bereich Energietechnik absolvierte er an der Technischen Universität Braunschweig. Mit der Gründung der EN2RE GmbH setzt er seine Vision einer nachhaltigeren Energiewirtschaft in die Praxis um.

Das Gründungsbüro der Hochschule Koblenz hat Knopp auf seinem Weg in die Selbstständigkeit unterstützt.