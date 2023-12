Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler Autofahrer aufgepasst: An der Ahr wird künftig mit Hightech geblitzt Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler schafft für 138 295 Euro neue Blitzer zur Verkehrsüberwachung an. Dies dient laut Verwaltung einzig der Verkehrssicherheit. Der Stadtsäckel fülle sich aufgrund der Kosten durch die Einnahmen von Bußgeldern so gut wie nicht. Von Jochen Tarrach

Fast wäre das kleine Jubiläum in diesem Jahr vergessen worden, wenn nicht im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt am Montag aus gutem Grund noch daran erinnert worden wäre: Mit Wirkung vom 1. Januar 2013 hatte das Land Rheinland-Pfalz die Überwachung des fließenden Verkehrs innerhalb des Stadtgebiets von Bad Neuenahr-Ahrweiler in ...