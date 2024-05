Plus Grafschaft

Ausländerfeindliche Gesänge auf Party in der Grafschaft: Nach Vorfall wie auf Sylt ermittelt der Staatsschutz

Ausländerfeindliche Gesänge in der Grafschaft: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sangen und riefen auf einer Veranstaltung in der Gemeinde im Norden des Kreises Ahrweiler offenbar mehrere Personen rassistische Texte zu dem bekannten Partyhit „L'amour toujours“ von Gigi D'Agostino. Der Vorfall erinnert an das Video aus Sylt, das seit einigen Tagen deutschlandweit diskutiert wird.