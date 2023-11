Ausbildung im Kreis Ahrweiler: Was macht eigentlich ... ein Schornsteinfeger?

Sie bringen Glück, sind stets etwas rußbeschmutzt und verleben einen überwiegenden Teil ihres Berufslebens in luftigen Höhen – so ist das gängige Bild vom Beruf des Schornsteinfegers. Doch auf Dächer und Dachfirsten zieht es diese Berufsgruppe längst nicht mehr ausschließlich, viel mehr ist sie mittlerweile zunehmend in Kellern anzutreffen. Die RZ war bei einem Kellerbesuch jüngst dabei.