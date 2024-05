Plus Bad Neuenahr

Auftakt zum Ahrtaler Gipfelfest: Wanderer starteten auch bei Regen

Von Jochen Tarrach

i Hütte und Festplatz waren mit der einhergehenden Wetterbesserung dann doch noch gut mit Besuchern gefüllt. Foto: Jochen Tarrach

Es war ein eher feuchter Start zum 18. Ahrtaler Gipfelfest des Ahrtal-Tourismus mit dem Tagesziel der Hemmessener Hütte auf dem Licher Berg hoch in den Weinbergen über Bad Neuenahr-Ahrweiler. Zum Start gegen 10 Uhr hatte der Himmel alle Schleusen geöffnet, und so dauerte es, ehe Carola Welsch und Sabine Haupt vom Ahrtal-Tourismus an ihrer regensicheren Station in der Hemmessener Hütte die ersten flotten Wanderer begrüßen konnten, um ihnen einen Stempel in das Wanderbuch zu drücken.