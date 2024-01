Auf Schusters Rappen in der ganzen Region unterwegs: Eifelverein Sinzig wandert im Januar

Der Wanderverein Sinzig hat seine Touren im Kanuat bekanntgegeben. Foto: Soeren Stache/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild |

Treffpunkt ist um 12.30 Uhr am Bahnhof in Sinzig. Von dort aus geht es in Fahrgemeinschaften nach Kell. Die circa neun Kilometer lange Wanderstrecke mit einer Gehzeit von rund zweieinhalb Stunden führt über Teile des Höhlen- und Schluchtenwegs und den Krippenweg nach Kell zurück. Wanderführer ist Konrad Waßmann.

Wanderung zum Apollinarisberg

Am Sonntag, 7. Januar, geht's mit Wanderführerin Ingelore Drever zum Apollinarisberg (circa acht Kilometer, etwa zweienhalb Stunden Gehzeit). Die Teilnehmer treffen sich um 13 Uhr am Bahnhof in Bad Bodendorf. Von dort aus wandern sie über Kirres, Blankertshohl und die Apollinariskirche nach Remagen und fahren mit der Bahn zurück.

„Auf dem Beul“ heißt das Ziel am Donnerstag, 11. Januar, mit Wanderführerin Sandra Schilling. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Parkplatz des Friedhofs in Sinzig. Über die Station „Auf dem Strengel“ geht's über den Beul, Gerhardshof (Einkehr) und Koisdorf zurück nach Sinzig (circa zehn Kilometer, Gehzeit etwa drei Stunden).

Winterwanderung nach Linz

Am Samstag, 13. Januar, steht eine rund 16 Kilometer lange Winterwanderung nach Linz mit einer Gehzeit von circa viereinhalb Stunden auf dem Programm. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Fähre Kripp/Linz. Wanderführer Konrad Waßmann führt die Gruppe von Linz über den Roniger Hof, Dattenberg, Leubsdorf, Dattenberg und den Antoniusbrunnen zurück nach Linz.

Die Teilnehmer der Wanderung am Donnerstag, 18. Januar, treffen sich um 13 Uhr am Parkplatz des Friedhofs in Sinzig. Von dort aus fahren sie in Fahrgemeinschaften nach Waldorf. Die etwa neun Kilometer lange Wanderstrecke (Gehzeit rund drei Stunden) führt über Marienhof, Wallers und Gönnersdorf zurück nach Waldorf. Wanderführerin ist Silvia Sielaff.

Tour rund um Sinzig

„Barbarossaschleife grün“ lautet das Motto am Sonntag, 21. Januar. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz des Friedhofs in Sinzig. Mit Wanderführerin Helga Ruch geht es über Koisdorf, Franken und die Mönchsheide zurück nach Sinzig (rund 15 Kilometer, Gehzeit circa vier Stunden).

Den Rotweinwanderweg nehmen die Teilnehmer der rund zehn Kilometer langen Tour am Donnerstag, 25. Januar, unter die Sohlen. Treffpunkt ist um 12 Uhr am Bahnhof Bad Bodendorf. Die Gruppe fährt nach Dernau und wandert von dort aus über Marienthal und Walporzheim nach Ahrweiler (Gehzeit circa zweieinhalb Stunden). Die Rückfahrt erfolgt mit der Bahn. Wanderführerin ist Lisa Hoffmann.

Schlossleuchten steht im Mittelpunkt

Am Samstag, 27. Januar, geht's mit Wanderführerin Sandra Schilling zum „Schlossleuchten“ . Treffpunkt ist um 13 Uhr am Bahnhof in Sinzig. Von dort aus geht's in Fahrgemeinschaften nach Bad Breisig (Fähre). Die Wanderstrecke ist circa 13 Kilometer lang, umfasst die Runde Bad Hönningen, führt zum Schloss Arenfels und zurück (Gehzeit circa dreieinhalb Stunden). Für diese Wanderung ist eine Anmeldung bis Donnerstag, 25. Januar, erforderlich. Der Eintritt zum Schlossleuchten kostet 12 Euro.

Sinzig, Bad Bodendorf, Zierdheck, Golfplatz, Rotweinwanderweg, Bad Bodendorf und Sinzig sind die Stationen der letzten Januar-Wanderung am Sonntag, 28. Januar. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Kreisel in der Mühlenbachstraße in Sinzig. Die Strecke ist rund 13 Kilometer lang, die Gehzeit beträgt circa dreieinhalb Stunden. Wanderführerin ist Hildegard Frey.

Die angegebenen Zeiten sind die reine Gehzeit ohne Pausen. „Bei Tageswanderungen sollte man grundsätzlich etwas Rucksackverpflegung mitnehmen“, rät der Eifelverein. Gäste sind willkommen. red