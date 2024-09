Remagen

Auf ein Gläschen in Remagen: Weinfest lockt auf den Markplatz

i Gute Stimmung erlebten die Besucher am Wochenende beim Remagener Weinfest. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Alles um den Wein hat sich am Wochenende nicht nur in Rech, sondern auch in Remagen gedreht. Dort stand ebenfalls ein fröhliches Weinfest auf dem Programm.