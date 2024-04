Plus Kreis Ahrweiler

Auf der Suche nach Wahlhelfern: So sieht es aktuell in den Kommunen im Kreis aus

i Fast überall im Kreis werden noch Wahlhelfer für die anstehenden Wahlen am 9. Juni gesucht. Foto: Elvira Bell

Verbandsgemeinde Adenau: In der Summe werden etwa 470 bis 500 Wahlhelfer in den Wahllokalen und dem Rathaus eingesetzt. Man gehe davon aus, dass es bereits genug Wahlhelfer gebe, so Bernhard Jüngling. „Die Herangehensweise bei der Gewinnung von Wahlhelfern über die Ortsbürgermeister hat sich in der Verbandsgemeinde Adenau bewährt“, meint Jüngling.