Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler Auf dass es in Bad Neuenahr noch mehr funkelt: 50.000 Euro für neue Weihnachtsbeleuchtung Die Stadt Bad Neuenahr sowie die beiden hiesigen Werbegemeinschaften haben von der Edeka Rhein-Ruhr Stiftung & Co. KG 50.000 Euro zur Anschaffung neuer Weihnachtsbeleuchtung erhalten. Bei einem Treffen wurde die Spende an Bürgermeister Guido Orthen und die beiden Vorsitzenden Volker Danko und Thorsten Hermann übergeben.

„Wir freuen uns sehr, dass die Edeka Rhein-Ruhr Stiftung uns diese großzügige Spende zukommen lässt“, bedankte sich der Bürgermeister. „Mit dieser finanziellen Zuwendung können wir weitere Elemente zur Weihnachtsbeleuchtung beschaffen und die Innenstädte abwechslungsreich in Szene setzen“, so Orthen weiter. In den kommenden Jahren sollen die in der Flut zerstörten ...