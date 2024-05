Bad Neuenahr-Ahrweiler

Arbeiter finden 250-Kilogramm-Koloss: Weltkriegsbombe in Marienthal erfolgreich entschärft

i Symbolbild: dpa Foto: dpa

Eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe haben am Donnerstag Arbeiter an der Bahnstrecke in Marienthal entdeckt. Beide Zünder waren noch intakt, sodass der Kampfmittelräumdienst anrücken musste.