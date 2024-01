Eine zusätzliche Ahrbrücke „Auf Ergen“ im Zuge des Kalvarienberg-Ausbaus wird es in Ahrweiler nicht geben. Eine Zufahrt zum Klosterberg wird von der Ahrtorbrücke aus durch das Wohngebiet am Fuße des Berges eingerichtet. Das war die klare Botschaft, die Bürgermeister Guido Orthen beim Infoabend am Donnerstag im Helmut-Gies-Bürgerzentrum den rund 300 Anwesenden mit auf den Weg gab.